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Kayseri'de sahte evrakla usulsüz işlem yapan 5 zanlı yakalandı

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Kayseri'de bir firmada sahte evrakla usulsüzlük yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de bir firmada sahte evrakla usulsüzlük yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin çalıştıkları şirkette görev ve yetkileri dışında sahte belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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