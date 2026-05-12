Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde kent merkezi ve bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta taşkın yaşandı.

Talas ilçesinde yolda biriken su sürücülere zor anlar yaşatırken, Papatya Caddesi'nde ev ve iş yerlerini su bastı.

Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi'nde evlerin bodrum katlarına dolan yağmur sularını itfaiye ekipleri tahliye etti.