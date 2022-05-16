Kayseri'de sağanak nedeniyle yolda göçük oluştu - Haberler

Kayseri'de sağanak nedeniyle yolda göçük oluştu
AA - Hacıbaba Lale - Güncel
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle yolda göçük meydana geldi.
YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle yolda göçük meydana geldi.
İlçede dün akşam etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Aralıksız devam eden yağışın etkisiyle Büyük Çakır Mahallesi Kapuzbaşı yolunun bir kısmında göçük oluştu.
Çöken yolda ekipler önlem alırken, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ne ulaşım tek yönlü sağlanıyor.
AA / Hacıbaba Lale - Güncel