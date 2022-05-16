Kayseri'de sağanak nedeniyle yolda göçük oluştu - Haberler

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Kayseri'de sağanak nedeniyle yolda göçük oluştu

AA - Hacıbaba Lale - Güncel
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Kayseri'de sağanak nedeniyle yolda göçük oluştu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle yolda göçük meydana geldi.

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle yolda göçük meydana geldi.

İlçede dün akşam etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Aralıksız devam eden yağışın etkisiyle Büyük Çakır Mahallesi Kapuzbaşı yolunun bir kısmında göçük oluştu.

Çöken yolda ekipler önlem alırken, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ne ulaşım tek yönlü sağlanıyor.

AA / Hacıbaba Lale - Güncel

Yahyalı, Kayseri, Güncel, Haberler

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