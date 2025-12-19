Kayseri'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait bir mezar steli ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi. A.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında bir evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda A.B. gözaltına alındı, zanlının evinde Roma dönemine ait mezar steli ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel