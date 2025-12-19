Haberler

Kayseri'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Kayseri'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait bir mezar steli ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi. A.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında bir evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda A.B. gözaltına alındı, zanlının evinde Roma dönemine ait mezar steli ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi

Kanaldaki rezilliklere ses çıkaranları, böyle susturmuşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar

ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum

Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Oktay Saral'dan Sabancı Üniversitesi'ne 'cuma namazı' tepkisi

O üniversitenin "cuma namazı" kararına Beştepe'den tepki var
Ülkeyi yasa boğan kazada kahreden detay: Jetin sahibi NASCAR efsanesi Greg Biffle çıktı

Ülkeyi yasa boğan kazada acı detay: Jetin sahibi efsane pilot çıktı
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
TOKİ, İstanbul dahil 37 ilde yüzlerce arsayı satışa çıkardı

TOKİ'den İstanbul dahil 37 ilde yüzlerce yeni arsa satışı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
title