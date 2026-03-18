Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki BMX parkuru ilgi görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hayata geçirdiği BMX parkuru, gençlerin ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ikinci BMX parkuru olma özelliğini taşıyan tesisin açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Hem amatör hem de profesyonel sporculara hitap eden teknik özellikleriyle öne çıkan parkurun, bisiklet tutkunlarına yüksek standartlarda bir deneyim sunduğu aktarıldı.

Zorlu etapların adrenalin tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattığı belirtilen parkurun, sporcuların teknik becerilerini geliştirmelerine imkan sağladığı kaydedildi.