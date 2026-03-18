Haberler

Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda tramvaylar 3 gün ücretsiz olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşımda önemli bir kolaylık sağlanacağını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşımda önemli bir kolaylık sağlanacağını belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, ücretsiz ulaşım uygulamasının Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 20 Mart Cuma günü başlayacağını ve bayramın son günü olan 22 Mart Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Üç gün boyunca vatandaşların tramvay hatlarından ücretsiz faydalanabileceğini ifade eden Büyükkılıç, vatandaşların bayramı huzur ve konfor içinde geçirmeleri için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Büyükkılıç, bayram süresince artacak şehir içi hareketliliğine dikkati çekerek, "Sevinçle yapılan yolculukların üzüntüye dönüşmemesi için herkesin trafik kurallarına azami özen göstermesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti

Peri masalının bittiği an!
Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü

Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra camdan düştü
Görüşmeye damga vuran hareket

Görüşmeye damga vuran hareket
İran, Mossad casusunu idam etti

Savaştaki İran durmuyor! İdam edildi
Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti

Peri masalının bittiği an!
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü

Silahla şov yapıyordu, sonu çok kötü bitti
Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor