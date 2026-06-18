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Park halindeki otomobilden yılan sarkıttığı ihbarı endişe yarattı

Park halindeki otomobilden yılan sarkıttığı ihbarı endişe yarattı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir otomobilde yılan sarktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri arama yaptı ancak yılana rastlanmadı. Araç sahibi tedirgin olduğunu belirtti.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobilden yılan sarktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin araçta yaptığı aramada yılana rastlanmadı.

Sahabiye Mahallesi'nde park halindeki otomobilden yılan sarktığını gören vatandaşlar, durumu otomobilin sahibine ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, hava yastıklarıyla aracı kaldırarak motor bölümü ile otomobilin altında arama yaptı. Çevrede toplanan vatandaşlar da çalışmaları izledi. Otomobilin sahibi Mert Ahmet Çalış, "Vatandaşlar otomobilin önünden geçerken yılanın sarktığını fark etmişler. Hemen aracımın yanına gelip, itfaiyeyi aradım. İtfaiye personelleri hemen gelip, yardımcı oldular. Ama yılan inatçı çıktı. Arabadan çıkmadı. Şu anda çıkabilir endişesi var o yüzden tedirginim. Aracı itfaiyenin merkezine çekerek, yılana kanalda bakacaklar. Kanalda yılanı çıkardıktan sonra inşallah rahat bir nefes alacağız" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı aramada yılana rastlanmazken, ekipler yılanın otomobil hareket halindeyken düşmüş olabileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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