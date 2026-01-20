Haberler

Kayseri'de park halindeki otomobil yandı

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan alevler nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi'nde K.S, park halindeki 38 BB 536 plakalı otomobilini çalıştırdı.

Bir süre aracın ısınmasını bekleyen sürücü, otomobilinin motor kısmından çıkan alevleri fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel


