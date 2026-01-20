Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan alevler nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi'nde K.S, park halindeki 38 BB 536 plakalı otomobilini çalıştırdı.
Bir süre aracın ısınmasını bekleyen sürücü, otomobilinin motor kısmından çıkan alevleri fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel