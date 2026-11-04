Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de pancar yüklü tırın dorsesi devrildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de pancar yüklü tırın dorsesi devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde pancar yüklü tırın dorsesi devrildi.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde pancar yüklü tırın dorsesi devrildi.

Nail S'nin kullandığı 38 NA 690 plakalı tırın dorsesi, Kayseri-Özvatan kara yolunun Şehit Öğretmen Ayhan Yıldırım Millet Bahçesi yakınında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken dorsedeki pancarlar yola saçıldı.

Ulaşımın kontrollü sağlandığı kara yolunda ekipler dorsenin kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Florida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi oldu

Eyaletin ilk siyahi valisi oldu! Hem de Cumhuriyetçi
Tarihi kazıda şaşırtan keşif! Üzerinde bakın ne yazıyor

Tarihi kazıda şaşırtan keşif! Üzerinde bakın ne yazıyor
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor

Arda'nın görüntüsü internete bomba gibi düştü
Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var

Emre'nin A takımı belli oldu! İşte o 11 isim
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi

Kocasını öldüren kadın hakkında karar! Son savunması buz kestirdi
Babacan'dan fon çıkışı! 'Çark kurup yıllarca döndürmüşler'

Babacan bu kez sert çıktı! "Yıllarca döndürmüşler"
474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler

474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
Diyarbakır'da 12 kişinin bindiği hafif ticari araç kamyonla çarpıştı! 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Araçta bebekler dahil 12 kişi varmış! 2 kız kardeş can verdi