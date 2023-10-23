KAYSERİ'de otomobilin TIR'a çarptığı kazada 1 ölü, 2 ağır yaralı

KAYSERİ'de, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucunda otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken, diğer iki kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, otomobildeki Buket K.'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı R.Ö. ve M.T. ise sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.