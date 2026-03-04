Haberler

Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Çiğdem Mutlu, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

F.A. (40) idaresindeki 38 APP 056 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Mutlu'ya (57) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
