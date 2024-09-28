Kayseri'de Otomobil Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde gerçekleşen kazada, otomobiliyle bariyere çarpan sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Z. yönetimindeki 09 AKR 468 plakalı otomobil, Yeşilhisar-Develi ara yolu Şeyhşaban Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.