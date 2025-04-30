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Kayseri'de Otobüs ile Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Kayseri'de Otobüs ile Araç Çarpıştı: 9 Yaralı
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Kayseri'de özel halk otobüsünün çarpıştığı otomobilin ters döndüğü kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de özel halk otobüsü ile çarpışan otomobilin ters döndüğü kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi, Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. N.Ö. yönetimindeki 38 AIF 012 plakalı özel halk otobüsü ile Ahmet Ö. yönetimindeki 38 ABC 756 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Barış Y. ve otobüste bulunan 7 yolcu olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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