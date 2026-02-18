Haberler

Kayseri'de ortaokulda çıkan kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşanan olayda, iki öğrenci arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 8. sınıf öğrencisi A.B.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı, B.A. ise gözaltına alındı.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada, 1 öğrenci bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu'nda, 8. sınıf öğrencileri B.A. ve A.B.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. bıçakla A.B.K'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.B.K, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. B.A, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
