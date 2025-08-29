Kayseri'de Operasyon: 135 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
Kayseri'de düzenlenen bir operasyonda, polis ekipleri 135 bin doldurulmuş makaron ele geçirirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bilgilerin ardından yüklü miktarda kağıt sigara keşfetti.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu yüklü miktarda doldurulmuş makaronun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir adrese düzenlenen operasyonda 135 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda M.K. (66) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel