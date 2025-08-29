Kayseri'de Operasyon: 135 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen bir operasyonda, polis ekipleri 135 bin doldurulmuş makaron ele geçirirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bilgilerin ardından yüklü miktarda kağıt sigara keşfetti.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 135 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu yüklü miktarda doldurulmuş makaronun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir adrese düzenlenen operasyonda 135 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda M.K. (66) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
