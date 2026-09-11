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Kayseri'de okul güvenliği toplantısı yapıldı

Kayseri'de okul güvenliği toplantısı yapıldı
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Kayseri'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılına hazırlık ve okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Kayseri'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılına hazırlık ve okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kaymakamlar, ilçe emniyet müdürleri ve ilçe jandarma komutanları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Çiçek, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları, okulların güvenliği, öğrencilerin güvenli ulaşımı, okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon konularını değerlendirdiklerini belirtti.

Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığını anlatan Çiçek, eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sunum ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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