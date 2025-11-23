Haberler

Kayseri'de Öğretmen Aslı Barlıklı'nın Adı Çeşme ile Yaşatılıyor

Kayseri'de Öğretmen Aslı Barlıklı'nın Adı Çeşme ile Yaşatılıyor
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden öğretmen Aslı Barlıklı'nın anısını yaşatmak için öğrencileri ve meslektaşları okul bahçesine çeşme yaptırdı. Toplanan paralarla Afrika'da su kuyusu da açtırıldı.

Kayseri'de kanser nedeniyle 39 yaşında hayatını kaybeden çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni Aslı Barlıklı'nın ismi, öğrencileri ve meslektaşları tarafından okul bahçesinde yapılan çeşmede yaşatılıyor.

Celal Bayar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Barlıklı, 2023 yılında yakalandığı meme kanseri nedeniyle geçen ay yaşamını yitirdi.

Hayatını eğitime adayan Aslı öğretmenin aralarından ayrılmasının hüznünü yaşayan öğrencileri ve öğretmen arkadaşları, bir araya gelerek onun adını yaşatacakları bir çeşme yapmaya karar verdi.

Toplanan paranın bir kısmıyla Afrika'daki bir köyde Aslı Barlıklı adına su kuyusu açtırılarak kalan kısmıyla da okulun bahçesinde çeşme yapıldı.

Aslı öğretmenin isminin verildiği çeşmenin yapımında öğretmen ve öğrenciler birlikte harç karıp tuğla koydu.

Okul müdürü Murat Altundağ, AA muhabirine, 2023'te okulu kanser nedeniyle bırakmak zorunda kalan Aslı öğretmenin tedavi sürecinde hep yanında olduklarını söyledi.

Öğretmenlerinin yardımseverliği ve iyi niyetiyle tanındığını anlatan Altundağ, okuldaki herkesin bir araya gelerek Aslı öğretmenin adını yaşatmak için çeşme yaptıklarını dile getirdi.

Barlıklı'nın aynı okuldaki meslektaşlarından Yasin Örer ise Aslı öğretmenin, öğrencilerine hayatını adadığını ifade etti.

Bir öğrencinin problemi varsa herkesten önce onun gördüğünü anlatan Örer, şöyle konuştu:

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyorlar ya işte biz bunu Aslı hocamda gördük. Vefat ettikten sonra herkes onun için bir şeyler yapabilmenin peşine düştü. Öğretmen ve öğrenciler, herkes bir miktar para gönderdi. Toplanan paralarla Afrika'da bir su kuyusu açtırdık. Paramız da arttı. Sonra istedik ki okuluna onun isminin geçebileceği bir hayır yapalım. Sonrasında buradaki çeşmeyi yaptırdık. Öğretmen ve öğrenciler canıgönülden çalıştı. Buranın fayans ustası, kalıpçısı, tuğlayı koyanı da öğretmen ve öğrencilerimiz. Dediğim gibi Aslı öğretmen yaşarken insanlara çok yardımcı oldu, çok kişinin elinden tuttu. Bu sene aramızda yok. Artık dualarımızda ama ismi yaşıyor, yaşayacak da. Biz öğrencilere ne kadar vefayı anlatırsak anlatalım çocuklar şurada taş koydukları zaman çok daha etkili oluyor. Bunu öğrencilerde yaşadık."

Öğretmenlerden Ferhat Kök de öğrenci ve öğretmenlerin desteğiyle yaptıkları çeşmeyle Aslı öğretmenin ismini sonsuza kadar yaşatacaklarını dile getirdi.

"Aramızda yok ama ismini yaşatmaya devam edeceğiz"

12. sınıf öğrencilerinden Mehtap Koç ise öğretmenleri aralarında olmasa da gönüllerinde yaşadığını belirtti.

Çeşme yapımı için gönüllü olarak aralarında para topladıklarını vurgulayan Koç, "Biz de sürekli yardım ediyorduk çeşmenin yapımına. Bize çok güzel bir iz bıraktı kendisi. Hep içimizde yaşayacak. Duygularımız çok farklı, içimizde hala burukluk var. Aramızda yok ama ismini yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Aleyna Haspolat da "Aslı hocamız, bize öğretmenden daha çok abla, anne gibi davranmıştı. Onu çok seviyorduk. Bütün derslerimize yardımcı oluyordu. Kendi dersi olmasa bile çok yardımı dokunmuştu. Çeşmenin yapımında bizim de katkımız bulunsun istedik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
