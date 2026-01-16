Kayseri'de belediye başkanları öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Kayseri'de Kocasinan, Melikgazi ve Hacılar belediyelerinin başkanları öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar, Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilerin tatili en iyi şekilde değerlendirmesini isteyen Çolakbayrakdar, çocuklara iyi tatiller dileğinde bulundu.

Çocukların eğitimi için Kocasinan Belediyesi olarak her türlü desteği verdiklerini belirten Çolakbayradar, çocukların eğitimi için emek veren öğretmenleri de kutladı.

Melikgazi ilçesindeki Mustafa Yazar İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Türkiye'de en fazla okul yapan belediye ünvanına sahip olduklarını belirten Palancıoğlu, öğrencilerin iyi bir eğitim alması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Belediye olarak eğitim alanında projelerinin devam edeceğini anlatan Palancıoğlu, yarı yıl tatilinde öğrencilere iyi dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Hacılar ilçesindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da 2025–2026 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde başarı gösteren öğrencilere karnelerini verdi.

Yarıyıl tatili süresince ilçedeki çocuk ve gençlere yönelik zengin bir etkinlik takvimi hazırlandıklarını kaydeden Özdoğan, öğrencilerin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için farklı etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.