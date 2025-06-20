Kayseri'de Öğrenciler Karne Töreni ile Yaz Tatiline Girdi

Kayseri'de Öğrenciler Karne Töreni ile Yaz Tatiline Girdi
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Fatih İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrenciler, yaz tatiline girdi. Okul müdürü Mehmet Çoker, öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştirilen sosyal etkinliklere değinerek öğrencilere tatilde dinlenip kitap okumalarını önerdi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

Fatih İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karneleri verildi.

Programda konuşan okul müdürü Mehmet Çoker, yıl boyunca okul olarak birçok sosyal etkinlik yaptıklarını ve bu süreçte en büyük destekçisinin öğretmeler olduğunu belirtti.

Yıl boyunca herkesin elinden geleni yaptığını ifade eden Çoker, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Çoker, katkılarından dolayı öğretmenlere de plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel
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