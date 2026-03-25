Kayseri'de "Nezaket Yolda Kalmasın" projesi hayata geçirildi

Kayseri'de öğrencilerin toplu taşıma araçlarını güvenli, bilinçli ve saygılı bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla "Nezaket Yolda Kalmasın" projesi hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki proje kapsamında toplu taşıma nezaket kuralları eğitimi verildi.

İlk eğitimde öğrenciler, otobüs ile yolculuk yaparak toplu taşıma sürecini deneyimledi, ardından tramvaya aktarma yaparak öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu.

Böylece öğrencilerin toplu taşıma kültürünü yerinde gözlemleyerek öğrenmeleri sağlandı.

Eğitim programının ardından bir grup öğrenci Kayseri Bilim Merkezini ziyaret ederek, günü hem eğitici hem de keyifli bir şekilde tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, şehir kültürü bilincini oluşturmak ve özellikle nezaket konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla projeyi başlattıklarını, okullardaki teorik eğitimin ardından sahada uygulamaya geçtiklerini kaydetti.