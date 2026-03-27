Sarıoğlan'da Nevruz Bayramı kutlandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte mehteran takımı ve halk oyunları katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Programda şiir dinletileri, bayrak gösterileri ve geleneksel ritüeller gerçekleştirildi.

Sarıoğlan Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan talebi üzerine okula gelen mehteran takımı seslendirdiği marşlarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Bayrak gösterileri, şiir dinletileri ve halk oyunlarının sergilendiği programda, öğrenci ve katılımcılar Nevruz ateşi üzerinden atlayarak demir dövdü, ok attı

Program, Türk büyüklerine ithafen hazırlanan ahşap eser sergisinin açılması ve ağaç dikiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
