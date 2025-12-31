Haberler

Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Ulupınar Mahallesi'nde bir müstakil evde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler söndürüldü. Nuri Yalçın isimli vatandaşa ait olduğu ve bir süredir kullanılmayan evde kimsenin olmadığı belirtilirken, bahçesindeki eşyalar ve evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
