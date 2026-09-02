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Kayseri'de Minibüs-Otobüs Çarpışması: 3 Yaralı

Kayseri'de Minibüs-Otobüs Çarpışması: 3 Yaralı
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Kayseri'de minibüsün durakta bekleyen halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de minibüsün durakta bekleyen halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Fransa'dan gelen M.A. idaresindeki EY 818 FT plakalı minibüs, Kayseri-İncesu kara yolundaki durakta bekleyen A.M. yönetimindeki 38 AB 285 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sıkıştığı minibüste itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü ile halk otobüsündeki yolcular A.S. ve T.Ö. yaralandı.

Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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