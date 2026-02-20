Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı, 14 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
A.D'nin kullandığı 38 BE 388 plakalı otomobil, Erenköy Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda, K.C. idaresindeki 38 TB 969 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 12 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin