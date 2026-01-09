Haberler

Kayseri'de yolcu minibüsü ile ticari taksi çarpıştı: 1'i ağır 16 yaralı

Güncelleme:
Kayseri'de yolcuları taşıyan bir minibüs ile taksinin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplamda 16 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

KAYSERİ'de yolcuları taşıyan minibüs ile taksinin çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Erciyes-Develi kara yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 38 TZ 061 plakalı yolcu minibüsü ile 38 T 0218 plakalı taksi çarpıştı. Kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

