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Kayseri'de milyem değiştirilmiş altın satan 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri'de milyem değeri değiştirilmiş altın satanlara yönelik jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 115 gram altın bilezik ve 26 bin lira ele geçirilirken, bir kuyumcuya satılan 40 gram altın bileziğe de el konuldu.

Kayseri'de altın dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince milyem değeri değiştirilmiş (saf altına madde karıştırılmış) altın satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

A.E.Y. ve R.Ö'nün gözaltına alındığı operasyonda milyem değeri değiştirilmiş 115 gram altın bilezik ve 26 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler tarafından bir kuyumcuya satılan milyem değeri değiştirilmiş 40 gram altın bileziğe de el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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