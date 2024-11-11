Kayseri'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde Dron Teknolojisiyle Ağaçlandırma

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde zirai dronla ağaçlandırma çalışması yapılarak, tohumlar toprakla buluşturuldu.

İlçede "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Alpaslan Bal Ormanı'nda yüzlerce fidan dikilirken, zirai dron ile de tohumlar toprağa ekildi.

Programa, Kaymakam Mine Kurt, Belediye Başkanı Halit Demir, muhtarlar, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Özvatan Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Özvatan'ı geleceğe taşıyoruz. Doğanın gücünü teknolojinin kanatlarıyla buluşturduk. Özvatan'da bir ilki gerçekleştirilerek zirai dron teknolojisiyle ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Milli Ağaçlandırma Günü'nde zirai dronla geniş alanlara hızlı ve verimli şekilde tohum ekimi gerçekleştiriyoruz. Erozyonu önleyerek toprağı koruyor, doğamızı yeşillendiriyoruz. Teknoloji sayesinde ekim süresini kısaltıp, ekimi zor yerlerde başarı oranını artırıyoruz. Gelecek nesillere yeşil bir miras bırakalım."