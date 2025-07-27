Kayseri'de Matematik Köyü Projesi Hayata Geçiyor

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından Matematik Köyü Projesi hayata geçirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akçakaya Mahallesi'nde bulunan eski okul binası Matematik Köyü Projesi kapsamında tadilattan geçirilecek.

Proje hayata geçtiğinde, matematiğin deneyimlenerek öğrenilebileceği, doğayla iç içe, gelişmiş bir eğitim ortamı oluşturulacak.

Matematik Köyü Projesi ile hem kırsal kalkınmaya hem de bilimsel eğitime katkı sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın,"Matematik Köyü Projemiz için Akçakaya Mahallesi'nde bulunan eski okul binasının dönüştürülmesi noktasında incelemelerde bulunduk. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.