Kayseri'de Matematik Köyü Projesi Hayata Geçiyor

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Talas Belediyesi, Akçakaya Mahallesi'nde eski bir okul binasını Matematik Köyü Projesi kapsamında yeniden düzenleyecek. Proje, matematiğin deneyimleyerek öğrenileceği ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından Matematik Köyü Projesi hayata geçirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akçakaya Mahallesi'nde bulunan eski okul binası Matematik Köyü Projesi kapsamında tadilattan geçirilecek.

Proje hayata geçtiğinde, matematiğin deneyimlenerek öğrenilebileceği, doğayla iç içe, gelişmiş bir eğitim ortamı oluşturulacak.

Matematik Köyü Projesi ile hem kırsal kalkınmaya hem de bilimsel eğitime katkı sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın,"Matematik Köyü Projemiz için Akçakaya Mahallesi'nde bulunan eski okul binasının dönüştürülmesi noktasında incelemelerde bulunduk. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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