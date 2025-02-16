Kayseri'de Mahsur Kalan Gençler AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde yürüyüş için çıktıkları dağda mahsur kalan 4 genç AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Talas ilçesindeki Ali Dağı'na yürüyüşe çıkan 4 arkadaş dağın zirvesinde mahsur kaldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle geri dönemeyen 4 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, dağda mahsur kalan arkadaşları paletli arazi aracı ile kurtardı.

Kurtarılan arkadaş grubuna ekipler çay ikramında bulundu.

Kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür eden Enes Yıldırım, "Normalde çalışıyoruz ancak 10 gündür evde yatıyorduk. Ali Dağı'na yürüşüye çıkalım dedik. Çıktık geri inemedik. Saat 15.30 gibi çıktık. Orada yaklaşık 1 saat oturduk. Sonra AFAD ekipleri bizleri kurtardılar. Çok şükür şimdide çayımızı içiyoruz ve ısındık."