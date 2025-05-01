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Kayseri'de Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Yaralandı

Kayseri'de Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Yaralandı
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçükte yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Pınarbaşı ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki krom madeninde, saat 22.00 sıralarında işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu göçük altında kalan 2 işçi kurtarılarak, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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