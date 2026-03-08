Haberler

Göçük altında kalan işçi öldü

Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir çinko madeni ocağında meydana gelen göçükte Bayram Bostancı isimli işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde maden ocağında göçük altında kalan Bayram Bostancı hayatını kaybetti.

Develi ilçesine bağlı Havadan Mahallesi'ndeki bir çinko madeninde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçi Bayram Bostancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bostancı'nın cansız bedeni göçük altından çıkarılarak, hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
