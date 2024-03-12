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Kayseri'de lise öğrencilerine Koramaz Vadisi'nde gezi düzenlendi

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Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ni ziyaret etti. Yeşilay Kulübü danışman öğretmeni Mehmet Özbay, öğrencilere doğa yürüyüşü ve sağlıklı yaşam etkinliği olarak vadide gezi programı düzenlediklerini belirtti.

Kayseri'de lise öğrencilerine yönelik UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ne gezi düzenlendi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kayseri'nin turizm destinasyonlarından Koramaz Vadisi'ni ziyaret etti.

Yeşilay Kulübü danışman öğretmeni Mehmet Özbay, öğrencilere farklı etkinlikler düzenlemek amacıyla vadide gezi programı düzenlediklerini belirtti.

Öğrencileri doğayla buluşturduklarını anlatan Özbay, şunları kaydetti:

"Spor ve doğa yürüyüşlerini seven dostlarımızı bir araya getirelim istedik. Kendimize UNESCO'nunda listesinde olan Koramaz Vadisi'ni seçtik. Sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşümüz verimli geçti. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız bu etkinlikten memnun kaldılar. Buraya gelen arkadaşlarımız keyifli zaman geçirdiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler."

Kaynak: AA / Güncel

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