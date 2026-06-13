Haberler

Kayseri'de polis, sınava geç kalan öğrencileri taşıdı

Kayseri'de polis, sınava geç kalan öğrencileri taşıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de LGS sınavına geç kalan öğrenciler, polis ekipleri tarafından ekip araçları ve motosikletlerle okullarına ulaştırıldı. Emniyet Müdürlüğü, gençlerin sınava zamanında girmesi için tüm ekiplerin seferber olduğunu duyurdu.

KAYSERİ'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava geç kalan adaylar için polis ekipleri seferber oldu.

LGS kapsamındaki sınava yetişmeye çalışanları, polis; ekip otoları ve motosikletlere alarak okullara götürdü. Araçtan inip koşan adaylar, sınav merkezine kapılar kapanmadan girmeyi başardı. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 13 Haziran 2026 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı

Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt
Iğdır'daki polis şiddeti iddiasına soruşturma: İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Iğdır'da gündem olan olay mercek altında
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı

Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özel, anket sonucu paylaştı
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı