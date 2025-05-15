Kayseri'de Kuyumcu Soygunu Girişimi: Zanlı Panikleyerek Kaçtı

Kayseri'de Kuyumcu Soygunu Girişimi: Zanlı Panikleyerek Kaçtı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kar maskesi takan bir şüpheli, kuyumcuyu soymaya çalıştı ancak işletme sahibinin paniklemesi üzerine olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlattı.

Kayseri'de kar maskesiyle kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan zanlı, panikleyip kaçtı.

Kocasinan ilçesi Barış Manço Caddesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen kar maskeli şüpheli, girdiği kuyumcuda silahı doğrultup altınların çantaya doldurulmasını istedi.

İş yeri sahibi çekmeceyi açarken panikleyen zanlı kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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