Haberler

Kayseri "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ne ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", 15-17 Mart'ta Kayseri'de ziyaretçilerini bekliyor. Sergide, Peygamber Efendimizin kıymetli eserleri ve toplam 99 parça yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Kayseri'de "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" 15-17 Mart'ta ziyaretçileriyle buluşacak.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Flamingo de Luxe Balo Salonu'nda saat 14.00'de kapılarını açacak sergi, ziyaretçilerini asırlar öncesine İslam tarihinin en kıymetli anlarına doğru manevi bir yolculuğa çıkaracak.

Sergide, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Zıbın-ı Şerif'in yanı sıra, Peygamber Efendimizin kabr-i saadetinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'yı süsleyen, üzerindeki el işçiliği ve dualarla bezeli örtüler de yer alacak.

Toplam 99 eserin yer alalacağı seçki, Esma'ül Hüsna'daki 99 güzel isme ithafen hazırlanmış özel bir koleksiyon olarak ziyaretçilere sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, bu tarihi randevunun tüm vatandaşlara ücretsiz olduğunu belirterek, genç, yaşlı herkesi bu manevi atmosferi solumaya ve tarihle bağ kurmaya davet etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon

Her çalışana kişi başı 300 bin TL ödeyecekler
13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Netanyahu'yu çıldırtacak hamle
Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini