Kayseri'de Kurban Pazarları İçin Özel Otobüs Seferleri Düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurban pazarlarına ulaşımı hızlandırmak ve kolaylaştırmak için 31 Mayıs ile 8 Haziran arasında özel otobüs seferleri düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım AŞ, Kurban Bayramı öncesi ve sürecinde vatandaşların toplu taşıma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurban pazarlarına yönelik otobüs seferlerini 31 Mayıs Cumartesi gününden itibaren başlatacak. 8 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek seferlerle vatandaşlar, kurban satış noktalarına kolaylıkla ulaşabilecek.

Belirlenen tarihler arasında Talas Belediyesi aktarma durağından hareket eden Zincidere, Reşadiye, Başakpınar, Kepez, Çömlekçi, Örencik, Yamaçlı, Ortakavak, Sosun, Süleymanlı, Alabeyli, Çevlik, Kamber ve Koçacağız hatları kullanılarak pazar yerine ulaşım sağlanabilecekken seferler de 30 dakikalık periyotlarla gerçekleştirilecek.

Kiçikapı Tacettinveli durağından Mimarsinan Kurban Pazarı'na da 456 hat kodlu otobüsler hareket edecek. Şehir merkezinden pazar yerine ilk sefer 08.45'te başlayıp, 1 saat aralıklarla 18.45'e kadar devam edecek. Kurban pazarından şehir merkezine dönüş seferleri ise 09.35'te başlayacak ve 1 saat aralıklarla 19.35'e kadar sürecek.

Erkilet Hacışirin aktarma durağından Kocasinan Kurban Pazarı'na ise 198 hat kodlu otobüslerle ring seferleri düzenlenecek. Hafta içi seferler sabah 08.00'de başlayıp 19.30'a kadar devam edecek. Hafta sonu ve bayram günü ise seferler 08.30 ile 19.15 saatleri arasında hizmet verecek.