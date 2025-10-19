Haberler

Kayseri'de Köpek Dövüşüne 13 Kişiye Ceza

Kayseri'de yapılan köpek dövüşüne müdahale eden jandarma, 13 kişiye toplam 120 bin 211 lira idari ceza uyguladı. Dövüştürülen köpekler ise hayvan barınağına teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarımsaklı Mahallesi'nde köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, biri organizatör, ikisi köpek sahibi olmak üzere 13 şüpheliyi köpek dövüşü yapıldığı sırada suçüstü yakaladı.

Bölgedeki 13 kişiye toplam 120 bin 211 lira idari ceza uygulandı.

Dövüştürülen 2 köpek ise hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
