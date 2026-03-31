Kayseri'de köpeği ağaca asarak öldüren zanlı gözaltına alındı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, bir köpeğin ağaca asılarak öldürülmesi olayıyla ilgili şüpheli gözaltına alındı. Olay, jandarma tarafından detaylıca araştırılıyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Dikilitaş Mahallesi'nde bir köpeğin ağaca asılarak vahşice öldürüldüğü görüntülerin sosyal medya mecralarında yer aldığı" belirtildi.
Olayın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından detaylıca araştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Pınarbaşı cumhuriyet savcımızın talimatları doğrultusunda şüpheli gözaltına alınmıştır. Bahse konu olayın gereği titizlikle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan