Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, köpeğini fazla yediği iddiasıyla ağaca asarak öldüren kimliği belirsiz bir kişi, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerle olay sonrası eleştirildi. Hayvanları Koruma Derneği, ceza alması için yetkililere başvurdu.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişi, çok fazla yediği iddiasıyla köpeğini ağaca asarak öldürdü.

Pınarbaşı ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, çok fazla yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asarak öldürdü. Köpeği asılı halde gören bir kişi, cep telefonuyla kayda almaya başladı. Görüntülerde; videoyu çeken kişi, köpeğin sahibine, "Günah. Allah günah yazar. Böyle köpek öldürülür mü? Allah aşkına" dediği görüldü. Köpeği öldüren kimliği bilinmeyen kişinin de "Yemek yiyor, yetmiyor ne yapayım. Kendi etti, öldürdüm" ifadelerini kullandığı görüntülere yansıdı.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel de KAYHAKDER olarak gerekli kurumlar ile irtibata geçerek avukatlara gerekli talimatlarını verdiklerini, konunun arkasında olacaklarını ve bu kişinin ceza alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir

Kulisler kaynıyor! 47 yıl sonra kazanılan belediye el değiştirebilir
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Asensio'dan Galatasaray taraftarının bile beğendiği hareket

Galatasaray taraftarının bile beğendiği paylaşım
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı

Daha Dünya Kupası'na gitmeden havalara uçtular