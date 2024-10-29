Kayseri'de Kömür Yüklü Kamyonun Otomobille Çarpıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada kömür yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kömür yüklü kamyonun çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği, çevredekilerin kaza yerine koştuğu görüldü.
Haber: Yasin EVLER-Kamera: KAYSERİ,
Güvenlik Kamerası Otomobil Kayseri Develi
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