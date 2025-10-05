Haberler

Kayseri'de Kombi Desteği için Başvurular Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla başlattığı 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi' için 2026 yılı başvurularını almaya başladı. Katı yakıttan doğalgaza geçtiği tespit edilen vatandaşlar, belirtilen ilçelerde kombi desteğinden yararlanabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre kirliliğini azaltmaya yönelik devam eden "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi"nin 2026 yılı başvuruları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde katı yakıttan doğalgaza geçiş yapan vatandaşlara kombi desteği sunulacak.

Hava kirliliği ile mücadele amacıyla devam eden proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

İlgili ilçelerde ikamet eden ve katı yakıttan doğalgaza geçiş yapan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı kombi desteğinden faydalanabilecek.

Başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak, tapu sahibi tarafından işlemler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Çoban'dan bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir

Dev maç sonrası bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe peruğunu çıkarıp halay çekti

Yıldız Tilbe sahnede kendinden geçti! Sonda yaptığı hareket bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.