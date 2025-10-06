Kayseri'de Koç Katım Töreni Geleneksel Gösteriyle Yapıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaz boyunca özenle bakılan koçlar geleneksel törenle sürüye katıldı.

İlçede besicilik yapan vatandaşlar asırlardır yaşatılan koç katım geleneğini sürdürüyor.

Kuzuların kışın soğuğa ve açlığa dayanıksız oluşlarından dolayı, koyunların yavrulama zamanlarının denetim altına alınması amacıyla mayıs ayında sürülerden ayrılan koçlar, sonbaharda sürüye dahil ediliyor.

İlçede yaşayan Koçak ailesi de bu geleneği büyük bir coşku ve heyecanla devam ettirdi.

Aile fertleri, koçları rengarenk boyalarla süsleyip kurdelelerle donatarak, yöreye özgü geleneksel bir şekilde sürüye hazırladı. Bu yıl farklı olarak koçların üzerine hem Türk hem de Filistin bayrağı motifleri yapıldı. Koçlar, kılınan şükür namazının ardından dualarla sürüye katıldı.

Fatma Koçak, yaz boyunca evde özel ilgiyle büyüttüğü koçu sürüye uğurlarken, "Aylarca gözümüz gibi baktığımız koçlarımızı bugün sürüye katmak bizim için hem bir mutluluk hem de gurur kaynağı. Bu, ilçemizde birlik ve bereketin simgesidir." dedi.