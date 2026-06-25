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Kayseri'de kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

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Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ı silahla öldürdüğü iddia edilen Fehmi Demirkollu'nun yargılanmasına devam edildi. Savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ederken, sanık intihar iddiasında bulundu.

Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu, maktul Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, geçen celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Demirkollu, savunmasında, maktul Çoban'ın intihar ettiğini öne sürdü.

Suçsuz yere 17 aydır cezaevinde yattığını savunan Demirkollu, "Mütalaa annenin beyanları üzerine hazırlanmış. Anne olay olduğunda kızıyla değil, silahla ilgilendi. Ben karşı tarafı tehdit etmedim. Annenin intihar olayını bildiğini biliyorum." diye konuştu.

Müşteki anne Tuba Yağmur da davanın en başından beri anneliğinin yargılandığını söyledi.

Olay günü kızının kanlar içinde yerde yattığını ifade eden Yağmur, "Ben karşı tarafa iftira atmadım. Defalarca ambulansı aradım. Olay günü silah sesi duymadım. Olay yerine vardığımda çocuğum kanlar içindeydi. Hangi anne, çocuğu yerde yatarken sadece silahı düşünür." ifadelerini kullandı.

Yağmur, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 19 Ocak 2025'te erkek arkadaşı Fehmi Demirkollu (27) ile konuşmak için bir araya gelen Yağmur Çoban (17), Demirkollu'ya ait ruhsatsız silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Demirkollu, ifadesinde kız arkadaşı Çoban'ın kendisine ait silahla intihar ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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