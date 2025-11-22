Kayseri'de Kırsal Mahallelerin Yol Güvenliği Artırılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçesinde gerçekleştirdiği yol düzenleme çalışmalarıyla kırsal mahallelerin ulaşım güvenliği ve konforunu artırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla ilçeye bağlı Küçükcanlı ile Süvegenler mahalleleri arasındaki yol kesiminde kapsamlı düzenleme çalışmaları yürütüyor.

Küçükcanlı, Dağyurdu, Çayinli, Büyükcanlı ve Kesir mahalleleri başta olmak üzere birçok kırsal yerleşimin aktif olarak kullandığı yolun iyileştirilmesi, bölge halkı açısından önem taşıyor.

Özellikle kış aylarında sürücülere zorluk çıkaran güzergahta viraj düzeltme, dolgu yarma teşkili ve şev düzenleme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Bölgenin zorlu topoğrafyası nedeniyle yatayda virajlı, düşeyde ise yokuş ve tümseklerle sürüş güvenliğini tehdit eden yol, yapılan iyileştirmelerle daha konforlu ve güvenli bir yapıya kavuşturuluyor.

Kış aylarında karla mücadele ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği bu bölümde görüş mesafesi artırılırken, eğimler düşürülerek araç trafiğinin daha akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.