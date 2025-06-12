Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti

Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
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Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
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Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki İlknur Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekinci, kurban kesimi sırasında vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkarmıştı.

Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın birinci günü Talas ilçesinden kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ekinci'ye kene yapıştı. Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca Talas'ta bir sağlık kabinine başvurdu. Burada serum taktırdıktan sonra evine dönen Ekinci, şikayetlerinin artması üzerine Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekinci'nin naaşı, öğle vakti Talas Dedeoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, Ekinci'nin ailesi ve yakınları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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