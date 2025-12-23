Haberler

Kahvehanedeki kavgada bıçaklanan Hasan öldü

Güncelleme:
Kayseri'de bir kıraathanede husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan 19 yaşındaki Hasan Hüseyin Kütük, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ'de kıraathanede tartıştığı husumetlisi Can Ahmet A. (23) tarafından bıçaklanan Hasan Hüseyin Kütük (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Hasan Hüseyin Kütük ile Can Ahmet A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Can Ahmet A., bıçakla Hasan Hüseyin Kütük'ü yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kütük sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kütük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hasan Hüseyin Kütük'ün cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Can Ahmet A. olay yerinde yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.






