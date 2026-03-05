Kayseri'de, evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

KAYSERİ'de evinde kenevir yetiştirdiği belirlenen T.U., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TU.'nun Kocasinan ilçesindeki evinde kenevir yetiştirdiği bilgi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Yapılan aramalarda 2 kilo 470 gram skunk, 10 kök kenevir bitkisi, iklimlendirme çadırı, aydınlatma sistemi, havalandırma sistemi, oda memlendirici, soğutucu ve iklimlendirme sistemine ait malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan T.U., İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı