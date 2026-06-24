Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan 3 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan haklarında hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan B.İ. (22) ile 8 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası olan K.İ. (66) ve M.İ'yi (62) yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.