Kayseri'de, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için sözleşme imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Yafa Mühendislik Müşavirlik ve İnşaat San. Tic. AŞ arasında yapım işi sözleşmesi, düzenlenen protokol töreniyle imza altına alındı.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Yafa Mühendislik Müşavirlik ve İnşaat Yetkilisi Kayserşah Erdem ile firma temsilcileri katıldı.

Projenin hazırlık sürecinin aylar öncesine dayandığını belirten Büyükkılıç, 8 ay öncesinde gerek deplase çalışmalarının gerekse alternatif yol hazırlıklarının yapıldığını, ekipmanların geldiğini, çalışmaların başladığını, bayramın ardından yolun tamamen trafiğe kapatılacağını, mücbir sebep olmazsa firmanın yıl sonunda işi teslim edeceğini belirtti.

Projenin yıl sonunda büyük ölçüde tamamlanacağını ifade eden Büyükkılıç, küçük çaplı çevre düzenlemelerinin devam edebileceğini kaydetti.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere projede emeği ve desteği olanlara teşekkür etti.

Kayserşah Erdem de Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ne Büyükşehrin verdiği önemin farkında olduklarını, buna göre çalışmalara hızla başladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç ve yüklenici firma yetkilisi Erdem tarafından sözleşme imzalandı.