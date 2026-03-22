Kayseri'de karısını silahla öldüren şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Kayseri'de karısını silahla öldürdüğü iddia edilen H.A.S., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Yozgat'ta yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de karısını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, jandarma ekiplerince Yozgat'ta gözaltına alındı.

Kentte önceki gün yaşanan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, şüpheliyi düzenledikleri operasyonla Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Akin Mahallesi'nde 20 Mart'ta, H.A.S. ile eşi Gamze S. arasında evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.A.S'nin silahla ateş ettiği eşi yaşamını yitirmişti.

Şüpheli olayın ardından kaçmıştı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Haberler.com
500

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
Giresun'da otomobil dere yatağına uçtu! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Bayram günü korkunç kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler